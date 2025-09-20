2025年9月25日（木）、北海道滝川市に『焼肉すだく家族亭滝川店』がグランドオープンします。それを記念し、10月31日（金）まで、一部人気メニューを半額で楽しめる『半額祭』キャンペーンが開催されます。

画像：総合近江牛商社

『焼肉すだく』は、2019年1月、滋賀県JR守山駅前に1号店を出店し、現在は滋賀県内にて18店舗（フランチャイズ店含む）展開する、滋賀県最大の焼肉ローカルチェーン。家族向けのメニューも多く、地元の人から愛される焼肉店です。

画像：総合近江牛商社

そんな『焼肉すだく』が、北海道滝川市にオープン！

画像：総合近江牛商社

グランドオープンを記念して、一部人気メニューを半額で楽しめる『半額祭』キャンペーンが開催されます。大人気商品を半額で味わえるチャンスをお見逃しなく！

【詳細情報】

「半額祭」キャンペーン

開催期間：2025年9月25日（木）～10月31日（金）

※詳細はチラシをご確認ください

詳細情報

焼肉すだく家族亭滝川店

住所：北海道滝川市東町7-6-10

電話番号：0125-23-0129

営業時間：平日 17:00～22:00（L.O.21:30）土日祝 11:00～22:00（L.O.21:30）

開店日：2025年9月25日（木）

北海道Likers編集部のひとこと

年間50万人が訪れる大人気焼肉店『焼肉すだく』が、北海道滝川市にオープン！

アプリ会員にはウーロン茶が無料、キムチ、サンチュがお代わり無料、さらにキッズ会員はアイスが無料など、ファミリーにも嬉しい特典が盛りだくさんです！

文／北海道Likers

【画像・参考】【焼肉すだく新店オープン】2025年9月25日(木)に『焼肉すだく家族亭滝川店』がグランドオープン！開店を記念して半額祭開催！ - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

