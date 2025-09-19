サンリオ人気キャラクターのクロミ20周年を祝うテーマカフェ「KUROMI 20th ANNIVERSARY CAFE」が、10月9日（木）〜11月30日（日）の期間、東京・新宿にある「BOX cafe＆space ルミネエスト新宿店」で開催される。【写真】一緒にお祝いできる誕生日ケーキも！キュートなカフェメニュー一覧■ギャルかわいい空間を演出今回開催される「KUROMI 20th ANNIVERSARY CAFE」は、“憧れのギャルモデル”をコンセプトに、Y2Kをイメージ