ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > へずまりゅう氏、市長恫喝の容疑で厳重注意処分 除名を回避 時事ニュース スポニチアネックス へずまりゅう氏、市長恫喝の容疑で厳重注意処分 除名を回避 2025年9月18日 14時35分 ざっくり言うと 奈良市議会で市長に怒鳴り、質問をした市議のへずまりゅう氏 18日にXを更新し、同日に厳重注意の処分を受けたことを発表した 「へずまりゅうを応援する皆様の想いを汲み取っていただきました」とした ◆奈良市議のへずまりゅう氏が厳重注意の処分を受けたと報告【ご報告】本日、議長と副議長から宣告されたのは「厳重注意」でした。へずまりゅうを応援する皆様の想いを汲み取っていただきました。これで4年間議員として全力で働けます。引き続きオープンにして地方政治に関心を持ってもらえるよう発信して参ります。 pic.twitter.com/VlE5JQDNW0— へずまりゅう (@hezuruy) September 18, 2025