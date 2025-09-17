米紙ニューヨーク・タイムズ本社【ワシントン共同】トランプ米大統領は16日までに、ニューヨーク・タイムズ紙の記事で名誉を毀損されたなどとして、少なくとも150億ドル（約2兆2千億円）の損害賠償を求め、南部フロリダ州の連邦地裁に提訴した。訴状で同紙が野党民主党の「代弁者」となっていると批判し、トランプ氏のビジネスや政治的評判を傷つけたと主張した。提訴は15日付。同紙のほか、同紙の記者4人とトランプ氏に関する