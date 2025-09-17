秋冬メイクに向けて、目もとを自然に盛れる限定コスメがKATEから登場します。2025年9月20日（土）より数量限定で発売されるラインナップは、影色をフェイクして大きな瞳を演出する「ダブルラインエキスパート」の新色“生影カラー”、ぷっくり涙袋を叶える「エアリーアンダーアイボリューマー」、そして秒速密着で美発色をキープする「レアフィットジェルペンシルN」の限定色。ナチュラ