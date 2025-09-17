KATEの限定コスメ登場♡目もとを盛るジェルライナー&新作ライン

秋冬メイクに向けて、目もとを自然に盛れる限定コスメがKATEから登場します。2025年9月20日（土）より数量限定で発売されるラインナップは、影色をフェイクして大きな瞳を演出する「ダブルラインエキスパート」の新色“生影カラー”、ぷっくり涙袋を叶える「エアリーアンダーアイボリューマー」、そして秒速密着で美発色をキープする「レアフィットジェルペンシルN」の限定色。ナチュラルなのに印象的な目もとを叶える3アイテムです♡

影をフェイクする「ダブルラインエキスパート」

KATEの人気アイライナー「ダブルラインエキスパート」からは、限定2色の“生影カラー”が登場。

肌のトーンに馴染む極薄発色で、ぼかさなくても自然に仕上がります。極細筆ペンで描きやすく、目もとにさりげない陰影を与え、大きな瞳を演出。暗くならず、あくまで自然に盛れるのが魅力です。

カラー：限定影色2色

ぷっくり涙袋を叶える「エアリーアンダーアイボリューマー」

涙袋メイク専用「エアリーアンダーアイボリューマー」は、パウダー質感と高いラスティング力を両立した新発想アイテム。

全3色展開で、パウダーチップでサッと描けばふんわり涙袋が完成します。

ウォータープルーフ&スマッジプルーフで、汗や涙でも落ちにくく一日中キープ♡持ち運びしやすいチップ容器も便利です。

カラー：全3色展開

大人気ジェルライナー「レアフィットジェルペンシルN」からは、グレージュ系の限定2色が登場。

1.5mmの極細芯で描きやすく、わずか10秒で密着する速乾処方。ウォータープルーフ・スマッジプルーフ対応で、こすっても落ちにくいのがポイントです。

肌に馴染みながらも立体感を強調し、ナチュラルなのに印象的な目もとを演出します。

カラー：限定グレージュ2色

限定アイテムで旬の大きな目もとを♡

KATEからこの秋登場する数量限定アイテムは、自然な影色、涙袋のぷっくり感、そしてナチュラルに立体感を与えるグレージュライナーと、目もとを美しく彩る工夫が詰まっています。

普段のメイクにさりげなく取り入れるだけで、ナチュラルなのに印象的な目もとが完成♡数量限定だからこそ、早めのチェックをおすすめします♪