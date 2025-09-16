こちらは、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（JWST）が観測した原始星「Sh2-284 p1」の周辺の様子です。いっかくじゅう座の方向、約1万5000光年先の星形成領域「Sh2-284」にあります。【▲ ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（JWST）が観測した原始星「Sh2-284 p1」のジェット（Credit: NASA, ESA, CSA, STScI, Y. Cheng (NAOJ), J. DePasquale (STScI)）】画像中央の黄色い部分を形作るのは、ガスでできた幾つものフィラメント状（ひ