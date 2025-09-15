「いつか大きな犬と暮らしたい」そんな想いを胸に、準備を進めていたpecoさん。念願かなって迎えたのは、保護犬であり、野犬の子、アリソンだった。出会ってからの3年、お互いにどう向き合い、特別な存在になったのかを聞いた。 peco｜1995年、大阪府生まれ。原宿系ファッションのカリスマ読者モデルとして10代を中心に絶大な人気を集め、パートナーのryuchellとバラエティ番組やテレビCMに多数出演。2023年に自身がデザイナ