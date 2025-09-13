ニューストップ > 国内ニュース > システムエラーで「応募すらできず」エアマックスの抽選販売をめぐり… NIKE 遊戯王 コラボレーション 時事ニュース livedoor ECHOES システムエラーで「応募すらできず」エアマックスの抽選販売をめぐり批判 2025年9月13日 12時5分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 遊戯王とナイキのコラボ商品の抽選販売でシステムエラーが発生した件 スニーカーYouTuberが動画で、「応募すらできなかった」と怒りを語った 「以前にも同じようなことがあったし、これがナイキなんですよ」と批判した 記事を読む おすすめ記事 ゲーム『薬屋のひとりごと 後宮異聞録』壬氏のモーション初公開 上裸で鍛錬する姿に「かっこいい!!」」「目のやり場に…」「心臓に悪い」 2025年9月8日 17時10分 映画系YouTuberが“映像ヤバすぎ”＆“鬼にも感情移入”と絶賛 鬼滅の刃・無限城編がもたらす新次元の体験とは 2025年9月6日 17時0分 占拠シリーズ考察系YouTuberが暴露！警備部の“必要悪”説とラスボス・イズミ疑惑を徹底深掘り 2025年9月7日 18時45分 日本最速の「Pokemon LEGENDS Z-A」体験会！ビックカメラ ラゾーナ川崎店で開催 2025年9月10日 7時0分 「マジでこのラーメンきつい」「全部が微妙」登録者数65.6万人のYouTuber、「みそきん」実店舗を酷評 2025年9月11日 13時55分