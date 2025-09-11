スパイはどのようにして情報を集めているのか。日本カウンターインテリジェンス協会代表理事で、諜報事件の捜査に従事した経験を持つ稲村悠さんは「たとえばイギリスの情報機関は、20世紀初頭から現在に至るまで様々な手法を発展させてきた。優雅なイメージを持たれているが、実態は地道な諜報活動の積み重ねをしている」という――。※本稿は、稲村悠『謀略の技術 スパイが実践する籠絡（ヒュミント）の手法』（中公新書ラクレ）