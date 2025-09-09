マーリンズ戦に3番手で登板【MLB】ナショナルズ 15ー7 マーリンズ（日本時間9日・マイアミ）ナショナルズの小笠原慎之介投手が8日（日本時間9日）に敵地マーリンズ戦で3番手として登板し、2本塁打を浴び5失点と崩れた。小笠原は11点リードの8回から登板。1死から連続四球でピンチを広げると、2死からアコスタに左前適時打を許し、続くメサJr.に1号3ランを浴びて4失点。9回も続投したが、先頭のマーシーに右中間へ5号ソロを打た