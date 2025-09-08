JリーグYBCルヴァンカップは7日、準々決勝第2戦の4試合が各地で行われた。プライムラウンドへ突入した2025シーズンのルヴァンカップ。第1戦から中3日で迎えた運命の第2戦、試合結果は以下の通りとなった。2025 YBCルヴァンカップ 準々決勝第2戦柏レイソル 1-0 横浜F・マリノス（2戦合計5-1）ヴィッセル神戸 1-0 横浜FC（2戦合計1-2）サンフレッチェ広島 4-1 湘南ベルマーレ（2戦合計6-4）川崎フロンターレ 3-2 浦和レッズ（2戦合計