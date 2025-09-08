ルヴァンカップ、準々決勝が終了！横浜FCが初のベスト4進出…準決勝の対戦カードも決定

JリーグYBCルヴァンカップは7日、準々決勝第2戦の4試合が各地で行われた。

プライムラウンドへ突入した2025シーズンのルヴァンカップ。第1戦から中3日で迎えた運命の第2戦、試合結果は以下の通りとなった。

2025 YBCルヴァンカップ 準々決勝第2戦

柏レイソル 1-0 横浜F・マリノス（2戦合計5-1）

ヴィッセル神戸 1-0 横浜FC（2戦合計1-2）

サンフレッチェ広島 4-1 湘南ベルマーレ（2戦合計6-4）

川崎フロンターレ 3-2 浦和レッズ（2戦合計4-3）

ホームの第1戦で2-0の勝利を収めた横浜FCは、アウェイの第2戦でヴィッセル神戸に0-1と敗れたものの、2戦合計で上回り、初のベスト4進出。

第1戦を2-3で落としたサンフレッチェ広島は、ホームで湘南ベルマーレに4-1と快勝し逆転。唯一イーブンで迎えた川崎フロンターレと浦和レッズの一戦は、延長戦の末に川崎が制している。

これにより、準決勝の組み合わせはこのように決まった。

2025 YBCルヴァンカップ 準決勝

柏レイソル vs 川崎フロンターレ

サンフレッチェ広島 vs 横浜FC

同一企業の協賛で最も長く開催されたプロサッカーリーグの大会として、ギネス世界記録に認定されているルヴァンカップ。

注目の準決勝は、10月8日（水）に第1戦、12日（日）に第2戦が開催される。