3年ぶりに「皆既月食」が観測されました。8日午前1時過ぎから月が徐々にかけ始め、午前3時ごろ、満月が地球の陰に完全に隠れる「皆既月食」の状態になり、月が「赤銅色」と呼ばれる赤黒い色に輝いて見えます。「皆既月食」が見られるのは2022年以来約3年ぶりで、関東など太平洋側を中心に広い範囲で観測されました。