韓国コスメブランド「A’pieu（アピュー）」から、人気のジューシーパンシリーズに新作が仲間入りします。2025年9月5日（金）より全国のPPIHグループ店舗やイオン、イトーヨーカドー、公式オンラインショップにて数量限定で登場。透明感のある発色で自然な血色感をプラスするチークと、ツヤと立体感を引き出すハイライター。どちらもフルーツ由来の保湿成分を