A’pieuの新作チーク登場♡「ジューシーパン」ブラッシャー&ハイライターが数量限定発売

韓国コスメブランド「A’pieu（アピュー）」から、人気のジューシーパンシリーズに新作が仲間入りします。2025年9月5日（金）より全国のPPIHグループ店舗やイオン、イトーヨーカドー、公式オンラインショップにて数量限定で登場。透明感のある発色で自然な血色感をプラスするチークと、ツヤと立体感を引き出すハイライター。どちらもフルーツ由来の保湿成分を配合し、しっとりなめらかな仕上がりが魅力です。限定カラーも揃う特別なコレクションは必見です♪

A’pieu新作チークでふんわり発色

「アピュー ジューシーパン パステルブラッシャー」は、水彩画のような淡い発色が長時間続くチーク。5種のフルーツ果実エキス³を配合し、粉飛びしにくく肌にしっとり密着します。

ラインナップはPK07、VL01、PK11に加え、限定カラーも多数。

PPIH限定「RD02」、イオングループ限定「PK09」、イトーヨーカドー限定「PK10」、公式オンラインショップ限定「BE01」が登場。価格は1,100円（税込）で、ナチュラルな血色感²を楽しめます♡

カービィが乗ったワープスターコスメ♡限定チーク＆ハイライト登場

ツヤ肌を叶えるグリーミングハイライター

01

02

立体感と自然なツヤを演出する「アピュー ジューシーパン グリーミング ハイライター」は、2色展開（01・02）。

7種のフルーツ果実エキス*⁴を配合し、粉飛びしにくくなめらかな仕上がりに。目元や鼻筋、頬などにふんわりのせるだけで、人工的でないナチュラルな立体感が完成。

価格は1,980円（税込）。メイクの仕上がりを格上げしてくれるマストハブアイテムです。

ジューシーパンシリーズ人気アイテムも

ジューシーパン ウォーターブラッシャー

価格：880円（税込）

ジューシーパン レイヤリング シェーディング

価格：1,870円（税込）

ジューシーパン ジェリーティント

価格：1,650円（税込）

ジューシーパン リッププランパー

価格：1,650円（税込）

ジューシーパン ティント（R）

価格：1,210円（税込）

「ジューシーパン」シリーズは、みずみずしい仕上がりが人気のライン。新作と合わせて、既存アイテムもチェックしてみて。

全国のバラエティショップやドラッグストア（一部店舗を除く）、公式オンラインショップで展開されています。

*³保湿成分：パイナップル果実エキス、パパイア果実エキス、レモン果実エキス、ブドウ果実エキス、マンゴー果実エキス

*⁴保湿成分：スイカ果実エキス、ウンシュウミカン果皮エキス、マンゴー果実エキス、モモ果実エキス、ザクロ果実エキス、プルヌスセロチナ果実エキス、フラガリアチロエンシス果実エキス

新作チーク&ハイライターで旬顔に♡

A’pieuの新作「ジューシーパン パステルブラッシャー」と「グリーミング ハイライター」は、自然な血色感と立体感を叶える数量限定コレクション。

限定カラーも揃い、今だけの特別感を楽しめます。しっとり軽やかな仕上がりで、毎日のメイクをもっと自由に、もっと楽しく彩ってみませんか？