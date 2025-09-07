勝利が条件も…高寺が先制犠飛、救援陣が好投■阪神 2ー0 広島（7日・甲子園）阪神は7日、甲子園で行われた広島戦に2-0で勝利。2023年以来2年ぶり7度目のセ・リーグ優勝を決めた。試合前時点でマジックを1としていたが、デーゲームで巨人が勝利していたため、勝つことが優勝への必須条件だった。打線は2回無死一、三塁で高寺望夢内野手の犠飛で先制。6回1死三塁で近本光司外野手も犠飛。2点目を追加した。先発した才木浩人投