父パク・ソンミン氏は2017年WBC韓国代表侍ジャパンU-18日本代表は6日、沖縄セルラースタジアム那覇で行われた「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18 野球ワールドカップ」で韓国代表との試合に臨んだ。相手先発はMLB球団も注目するパク・ジュンヒョン投手。150キロ以上を初回から連発し、「エグすぎる」「ヤバい」とファンも仰天している。初戦のイタリア戦に勝利した日本は第2戦でライバルの韓国と激突した。立ちはだかるは、