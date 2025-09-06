オランダサッカー協会（KNVB）は5日、MFフレンキー・デ・ヨング（バルセロナ／スペイン）がコンディション不良のため、オランダ代表から離脱することを発表した。今回の発表によると、4日のFIFAワールドカップ26欧州予選・グループG第5節ポーランド戦に出場したフレンキー・デ・ヨングは、コンディションが万全ではないとのことだ。そのため、7日の第6節リトアニア戦でのプレーを見送り、チームを離れることが決まったことを明