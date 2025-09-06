6日の午前5時26分ごろ、尾花沢市大字延沢地内、徳良湖付近でクマ1頭（体長約１メートル）の目撃情報があったということです。 目撃された場所は、尾花沢市基幹集落センターから北東におよそ200メートル先にある、徳良湖の南東付近の道路上です。 今のところ、人や農作物等の被害は確認されていません。 しかし警察は「付近にクマがいる可能性があります。ラジオやクマ鈴などの音が出るものを携行して、人の存