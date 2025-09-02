スポニチスポニチアネックス

たむらけんじ、30代の一般女性と再婚 1年ほどの交際を経て

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 米国を拠点に活動するたむらけんじが再婚したと、スポニチが報じた
  • お相手は30代の一般女性で、たむら本人も取材で「再婚は事実」と認めている
  • 2024年に帰国した際に再会し、1年ほどの交際を経てゴールインとなったそう
記事を読む

おすすめ記事

  • （※写真はイメージです／PIXTA）
    「死後の手続きが終わらない」母の死から半年…30代長女が直面した〈独居高齢者の壮絶な遺品整理〉 2025年8月29日 14時15分
  • 【写真・画像】27歳美人ストレッチトレーナー、”王子様似”で一目惚れしたイケメン経営者と初デートに行くも「普通に萎える」「無理になってきた」　1枚目
    27歳美人ストレッチトレーナー、”王子様似”で一目惚れしたイケメン経営者と初デートに行くも「普通に萎える」「無理になってきた」 2025年8月31日 22時20分
  • 【写真・画像】「うちらピチピチなんで〜」20代婚活女性たち、30代女性よりハイスペ男性の人気集め大はしゃぎ　1枚目
    「うちらピチピチなんで〜」20代婚活女子たち、ハイスペ男性からの人気集め大はしゃぎ！ 30代美女「わかりやすく落ち込んでる…」 2025年8月31日 22時30分
  • consadoのXから
    女性ボーカルデュオが２人そろって結婚＆妊娠を同時報告　年内で活動休止へ 2025年8月31日 13時20分
  • 「生きているうちに一度は言われてみたい！」と女の子が妄想している愛の言葉９パターン
    「生きているうちに一度は言われてみたい！」と女の子が妄想している愛の言葉９パターン 2025年9月1日 14時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 不倫か 北島氏「夜の営みが…」
    2. 2. 悠仁さま「先祖の血が騒ぐ」
    3. 3. 木村昴 1億2800万円で家を購入
    4. 4. 24時間TV欠席 高橋海人に異変か
    5. 5. 会話成立しない 大物歌手の病状
    6. 6. 広瀬すずの態度「ナメてるやろ」
    7. 7. レンタル怖い人終了 広がる憶測
    8. 8. 横山裕 義父の存在に疑問の声
    9. 9. 列車にはねられ…膝から下切断
    10. 10. 中丸雄一の映り込みに冷めた声
    1. 11. クマ襲撃で死亡 事故前に餌付け?
    2. 12. 外国人が「墓荒らし」批判相次ぐ
    3. 13. 24時間TV 浜辺へのセクハラ物議
    4. 14. ピンポンダッシュで少年銃殺 米
    5. 15. 「Qさま」SNSで異例の呼びかけ
    6. 16. 劇薬を誤って投与 16倍超の濃度
    7. 17. 「極太実家」の美女 写真に衝撃
    8. 18. 愛知に六代目山口組の基幹施設か
    9. 19. バレー日本代表と中国が一触即発
    10. 20. 「絶対助けない」趣里に通告か
    1. 1. レンタル怖い人終了 広がる憶測
    2. 2. 列車にはねられ…膝から下切断
    3. 3. クマ襲撃で死亡 事故前に餌付け?
    4. 4. 外国人が「墓荒らし」批判相次ぐ
    5. 5. 劇薬を誤って投与 16倍超の濃度
    6. 6. 愛知に六代目山口組の基幹施設か
    7. 7. 教員Gの女児盗撮事件 4人目逮捕
    8. 8. 旅行客が自宅まで…女性の機転
    9. 9. 「太陽にほえろ！」山さん役、露口茂さん死去…９３歳
    10. 10. ダムで地球の自転軸が1mずれる
    1. 11. 万博海外11館 工事費が未払いか
    2. 12. 「知らない男がベッドで…」逮捕
    3. 13. 世田谷切りつけ 男の身柄を確保
    4. 14. 3歳 トラクター下敷きの男性発見
    5. 15. 世田谷切りつけ 別れ話が原因か
    6. 16. 釧路ソーラー問題に市長が言及
    7. 17. 伯父の味噌汁に毒混入 18歳逮捕
    8. 18. 伯父の味噌汁に有毒植物混ぜたか
    9. 19. 空手の西村被告 懲役3年実刑判決
    10. 20. 劇薬そのまま投与 数時間後死亡
    1. 1. 悠仁さま「先祖の血が騒ぐ」
    2. 2. 「極太実家」の美女 写真に衝撃
    3. 3. 息子が友達の母に怒鳴られ号泣
    4. 4. 29階から転落 女児が意識不明
    5. 5. 席譲ったら→まさかの人物が座る
    6. 6. 選挙で大敗 石破おろしの決定打
    7. 7. 伊東市長 報道陣と噛み合わず
    8. 8. テレ朝、ネトフリWBC独占に言及
    9. 9. 大谷翔平最高 散財続けた夫急逝
    10. 10. 内閣支持上昇でも地方選で自民苦戦…熊本・八代市長選、推薦の現職が大差で落選「自民離れ深刻」
    1. 11. 伊東市長 逆転シナリオはあるか?
    2. 12. 玉木代表「二大政党制は困難」　多党化時代のルールが必要
    3. 13. 歯ブラシはぬらす? 正しい使い方
    4. 14. 「下着ディズニー」運営の対策
    5. 15. 老舗洋食店に密着 女将の強さ
    6. 16. 「石破おろし」強烈すぎる“踏み絵”に広がらず 読売調査でも過半数に届かず…焦点は2日の総括委の結果
    7. 17. 北海道夕張市が職員の給与削減終了へ
    8. 18. 音喜多氏 離党の際に「脅し」
    9. 19. 暴力団幹部 カステラ屋恫喝の訳
    10. 20. 石井章参院議員が議員辞職　秘書給与詐取疑いで強制捜査
    1. 1. ピンポンダッシュで少年銃殺 米
    2. 2. 飛行機で子ども大騒ぎ 一家降機
    3. 3. トランプ氏「右手のアザ」の謎
    4. 4. 外国人2人組 日本で寿司食べ一言
    5. 5. トランプ氏窮地 売春事件の行方
    6. 6. 米海軍が送信した機密電報の疑問
    7. 7. 韓国女優 コンフィデンスマンKR
    8. 8. 韓国野球 2年連続で観客動員
    9. 9. 胃と脳の関連 深い研究結果も
    10. 10. 巨大なトゲだらけ「パンクロッカー恐竜」の化石発見！約1億6500万年前に生息　アンキロサウルスの源流か
    1. 11. ヘンリー王子 父と2年ぶり面会へ
    2. 12. アフガニスタン地震 死者250人に
    3. 13. 韓国 今もなお続く「闇取引」
    4. 14. 「鬼滅」韓国でも絶好調なわけ
    5. 15. 正恩氏 中国訪問控え中国入りか
    6. 16. Gを自動でサイボーグ化する技術
    7. 17. 目の前で処刑見せられ命がけ脱北
    8. 18. 親指の長さ 脳の大きさと関連か
    9. 19. 正恩氏が重要軍需企業所を視察
    10. 20. BTS、来年3月にカムバックと現地報道　所属事務所がコメント発表
    1. 1. 「国宝」を松竹が作れなかった訳
    2. 2. セブン&アイHD 30社を売却へ
    3. 3. iDeCo改悪 お得にならない可能性
    4. 4. 45歳アパレル関係者の年収に感嘆
    5. 5. 定年後はどれくらいお金が必要?
    6. 6. 信長を「呼び捨て」秀吉の素顔
    7. 7. 能登復興のために、あなたの「タッチ」がVisaを通じて支援につながる！ 元気なお祭りをもう一度…SNSでも「タッチ」で復興の灯をともそう
    8. 8. 車間5秒超も 事故起きてしまう訳
    9. 9. エアコン室外機カバーの利点
    10. 10. 発着回数1位も 福岡空港の課題
    1. 11. ドイツで問題のコスト高が拡大
    2. 12. 東京市場 ハイテク株が続落
    3. 13. ミニストップ“惣菜も消費期限を延長”で偽装は２５店舗に拡大…堀田社長が直轄の品質管理担当者の配置など再発防止策を示す
    4. 14. 中学校の空調 導入のニーズ
    5. 15. すき家値下げ やむを得ない事情
    6. 16. 「還元0」改悪クレカチャージ5選
    7. 17. 年収2000万 意外な再就職先
    8. 18. ミニストップ 新たに2店で不正
    9. 19. ミニストップ不正 社長が謝罪
    10. 20. 【独自】成田―スカイツリー、30分台で　京成、28年度にも新型特急
    1. 1. 松屋もプロテインバーも。定番の飲食料品が最大53%OFFに【Amazon スマイルSALE】
    2. 2. 東芝 業界初の専用子機発売へ
    3. 3. 住宅ローン利用実態 利用者の声
    4. 4. トルクメニスタンのVPNビジネス
    5. 5. 機能&耐久性 Xiaomiが11%オフ
    6. 6. クーラーボックスやアウトドアチェアなど、コールマンの定番アイテムが最大38%OFFに【Amazon スマイルSALE】
    7. 7. Amazonでビールなどお酒がSALEに
    8. 8. 「一級品」なキーリングが初上陸
    9. 9. Amazonでザバスが最大34%オフに
    10. 10. エイプリルフールに便乗しているサイトまとめ2022年版
    1. 11. Amazonで小型SSDがお買い得に
    2. 12. 電気代節約に役立つエアコン商品
    3. 13. おわら風の盆でリアルタイム翻訳の実証実験を実施、NTTドコモビジネス×PxDT
    4. 14. 23区 平均家賃が安い駅ランク
    5. 15. 猛暑で車両トラブル多発！　6割が「暑さ対策をしていない」
    6. 16. LINE登録 自動友だち登録回避術
    7. 17. オウガ・ジャパンが「OPPOサービスウィーク」の第8弾を9月10日まで実施中！バッテリー交換や外装交換が割引に。メーカー版と楽天モバイル版が対象
    8. 18. 定番アウトドアギアが最大57%OFF
    9. 19. 携帯電話サービス「povo2.0」にてお試しトッピング「データ追加1TB（365日間）」と「データ追加60GB（365日間）」が期間限定で販売中
    10. 20. 豆乳がたんぱく質の動植物バランスを整える！調査結果発表＆豆乳マニアが豆乳愛を熱弁
    1. 1. バレー日本代表と中国が一触即発
    2. 2. イチロー氏が苦言「帰れよ、と」
    3. 3. 巨人・杉内コーチの発言が波紋
    4. 4. 大谷に深刻な疲労か 打撃に指摘
    5. 5. スタイルすごい 新人アナに騒然
    6. 6. イチロー氏が上林誠知にチクリ
    7. 7. 空手界プリンス 性的暴行で実刑
    8. 8. 前田健太の気になる去就 本命は
    9. 9. ゴルフ不倫騒動 あわやニアミス
    10. 10. 山本由伸が圧巻投球 観客総立ち
    1. 11. 松井氏が監督就任? イチ氏待った
    2. 12. 高木豊氏がバウアーに怒り示す
    3. 13. 藤浪対策で中日がお粗末な結果
    4. 14. 宮本慎也氏「バント戦術」に持論
    5. 15. 松井氏の確信弾 英語でも反響
    6. 16. ファン・ペルシー監督が上田絶賛
    7. 17. NPB 拡大ベースを来季導入へ準備
    8. 18. 阿部監督の10秒会見 虎党も心配
    9. 19. 「化け物」上田綺世にファン驚嘆
    10. 20. 堀江氏 WBC生配信に私見を語る
    1. 1. 不倫か 北島氏「夜の営みが…」
    2. 2. 木村昴 1億2800万円で家を購入
    3. 3. 24時間TV欠席 高橋海人に異変か
    4. 4. 会話成立しない 大物歌手の病状
    5. 5. 広瀬すずの態度「ナメてるやろ」
    6. 6. 横山裕 義父の存在に疑問の声
    7. 7. 中丸雄一の映り込みに冷めた声
    8. 8. 24時間TV 浜辺へのセクハラ物議
    9. 9. 「Qさま」SNSで異例の呼びかけ
    10. 10. 「絶対助けない」趣里に通告か
    1. 11. 元カノの名前タトゥー勝手に彫る
    2. 12. 真凜 24時間テレビでの姿に騒然
    3. 13. 横山裕の完走後 椅子に疑問の声
    4. 14. 24hTV 大物への失礼イジりが物議
    5. 15. 週5フルタイムの日本やばい 疑問
    6. 16. 宇多田の息子 成長にSNSが沸く
    7. 17. 上田晋也の一言「失礼過ぎ」物議
    8. 18. たむらけんじ 一般女性と再婚
    9. 19. 24時間TVマラソン 演出に異変か
    10. 20. 團十郎が日テレへお願い「必ず」
    1. 1. 手を揉むだけで即効 便秘解消法
    2. 2. バッグから避妊具「地獄落ちて」
    3. 3. プロが選ぶ「一番いいマスカラ」
    4. 4. USJ 夜の人気パレードの運営終了
    5. 5. 嫌味な義母を年寄り扱いし反撃
    6. 6. セブン「お月見」シリーズ発売
    7. 7. 天才すぎん? 100均の便利グッズ
    8. 8. プロが愛用するチークの名品
    9. 9. ユニクロの「きれいめワンピ」
    10. 10. セリアの可愛いチャームが可愛い
    1. 11. 新感覚もちもちドーナツの作り方
    2. 12. しまむらマニアも驚くロングジレ
    3. 13. 100均だけでできる! 賃貸収納8選
    4. 14. USJホラーナイト 新フード登場
    5. 15. ヤラセ? 「聖地」巡りヤラセ考察
    6. 16. メイクのプロが無印でリピート
    7. 17. 夕飯作る気力ない...ちゃんぽん
    8. 18. ドムドムハンバーガー限定♪スーパー戦隊バーガーでヒーロー体験
    9. 19. 定年後、妻の買い物について回って「ずっと養ってきた俺に発泡酒？」「惣菜？手抜きか」など買い物監視するモラハラ夫に怒り心頭【作者に聞く】
    10. 20. キウイブラザーズのフィギュア付き！今年も数量限定パックの販売始まったよ〜。

    ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

    キャンセル
    ライブドアブログ埋め込みコードを取得