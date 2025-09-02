ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > たむらけんじ、30代の一般女性と再婚 1年ほどの交際を経て たむらけんじ エンタメ・芸能ニュース 芸能人の結婚 スポニチアネックス たむらけんじ、30代の一般女性と再婚 1年ほどの交際を経て 2025年9月2日 5時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 米国を拠点に活動するたむらけんじが再婚したと、スポニチが報じた お相手は30代の一般女性で、たむら本人も取材で「再婚は事実」と認めている 2024年に帰国した際に再会し、1年ほどの交際を経てゴールインとなったそう 記事を読む おすすめ記事 「死後の手続きが終わらない」母の死から半年…30代長女が直面した〈独居高齢者の壮絶な遺品整理〉 2025年8月29日 14時15分 27歳美人ストレッチトレーナー、”王子様似”で一目惚れしたイケメン経営者と初デートに行くも「普通に萎える」「無理になってきた」 2025年8月31日 22時20分 「うちらピチピチなんで〜」20代婚活女子たち、ハイスペ男性からの人気集め大はしゃぎ！ 30代美女「わかりやすく落ち込んでる…」 2025年8月31日 22時30分 女性ボーカルデュオが２人そろって結婚＆妊娠を同時報告 年内で活動休止へ 2025年8月31日 13時20分 「生きているうちに一度は言われてみたい！」と女の子が妄想している愛の言葉９パターン 2025年9月1日 14時0分