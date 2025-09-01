北朝鮮国営の朝鮮中央通信は１日、金正恩総書記が８月31日、新たに操業した重要軍需企業所を訪れ、ミサイル総合生産工程を視察したと報じた。金総書記は今回の視察で、国家的なミサイル生産能力の拡充が「党の国防建設方針を体現する戦略的成果」であると強調した。視察には、党中央委員会の趙春龍書記や金正植第１副部長、張昌河ミサイル総局長らが同行。金総書記は、第８回党大会で示されたミサイル生産拡大計画が５カ年計画の最