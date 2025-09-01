三振は少なくなったけれども、安打も本塁打も減ったのが最近の大谷翔平（31=ドジャース）だ。【もっと読む】ドジャース大谷翔平 本塁打王争いでシュワーバーより“3倍不利”な数字日本時間1日、本拠地ロサンゼルスでのダイヤモンドバックス戦は4打数1安打1得点1三振。一回、相手の先発右腕ファートから右前打を放つと、3番フリーマンの二塁打で先制のホームを踏んだ。その後は同地区のライバルの投手陣を相手に快音は響かなか