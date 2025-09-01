専用の“ブラック仕立て”に反響集まる！2025年8月20日、スズキは軽商用車の主力モデル「エブリイ」に特別仕様車「Jリミテッド」を追加し、同日に販売を開始しました。同車は、日常の業務からレジャーまで幅広いシーンで活躍するエブリイに、専用のデザインと装備を施した個性的なモデルです。【画像】超カッコイイ！ これが斬新“ブラック仕立て”の新「エブリイ」です！実用性とスタイリッシュさを融合させたその仕様に、