8月29日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 阪神−巨人』で解説を務めた田尾安志氏は、投高打低のプロ野球について言及した。田尾氏は「これも寂しいですよね。何人か3割バッターが出て欲しいですね」とポツリ。投高打低の原因について「先発ピッチャー、我々の頃は先発完投だったんですよね。それが最近はだいたい100球が一つの目安。そこで勝っていても次のピッチャーに託すというね。そうすると、フレッシュな