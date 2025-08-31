サッポロビールとジェイアール東日本企画は、新千歳空港にクラフトビールバー「BEER STAND SORACHI New Chitose Airport」を8月28日にオープンした。JR札幌駅構内に次ぐ2号店。世界で評価されるホップ「ソラチエース」だけで醸造した「サッポロ SORACHI 1984」を、専用グラスと空港限定デザインのリサイクル可能なアルミカップで提供する。アルミカップはお土産として持ち帰ることができる。場所は国内線ターミナル2階一般エリア。