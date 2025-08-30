iPhoneには「こんな機能があったの？」「こんな使い方ができるなんて知らなかった」ということがよくありますよね。本稿では、普段の暮らしを少し快適にしてくれる「iPhoneの裏技」を紹介していきます。 【その1】アラームに「LEDフラッシュ通知」を追加する アラームをセットしていたのに音に気づかなかったことありませんか？そんな時のために「LEDフラッシュ通知」を使ってアラームに光を加えてみましょう。