29日も西日本を中心に危険な暑さとなりました。この暑さから身を守るため、各地の学校ではさまざまな取り組みが行われています。なぜ、これほど暑い日が続いているのでしょうか。【写真で見る】雨不足で「水が全くない」“滝行”中止に去年と比べてみると…偏西風の影響で記録的な暑さが続く11月頭まで残暑長引く見込み日比麻音子キャスター:危険な暑さが続いています。8月が終わるのに暑いですが、一体なぜなのでしょうか?TBS