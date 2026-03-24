4月から6月までの3カ月予報が発表され、全国的に気温が高く、暑くなる見通しです気象庁によりますと、4月から6月は温暖化の影響などで全国的に平年よりも気温が高くなる見込みです。平年に比べて早く、最高気温が30度以上の「真夏日」を観測する可能性があるということです。降水量については、偏西風が北寄りに流れるため湿った空気が流れ込みやすくなり、東日本と西日本では平年よりも多くなる見込みです。近年は梅雨時期などに