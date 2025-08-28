とちぎテレビ 栃木県と友好提携協定を結んでいる中国・浙江省で,、８月行われた野球の大会で優勝した県内の少年野球チームが２８日、福田富一知事を表敬訪問し結果を報告しました。 福田知事の元を訪れたのは、硬式野球のボーイズリーグ栃木県支部に所属するチームから選抜された、中学３年生の選手など９人です。選手たちは、中国・浙江省の友好団体から第１回青少年野球大会の招待を受け８月、県