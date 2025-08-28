試合途中からラッシングがサインを出していた【MLB】ドジャース 5ー1 レッズ（日本時間28日・ロサンゼルス）まさかの変更があった。ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地・レッズ戦で749日ぶりの勝利投手になった。移籍後初の白星の裏には若き捕手との“プラン変更”があった。この日、大谷は「1番・投手兼指名打者」で出場。3回には1死からマルテにソロを浴び、先制点を与えたものの失点はその1点のみ。5