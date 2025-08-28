ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¼«¤é¼êÊü¤·¤¿¡ÈÆÃ¸¢¡É¡¡24ºÐÁêËÀ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î°ì¸À¡Ä½é¾¡Íø¤Ë¤¢¤Ã¤¿»ö¼Â
»î¹çÅÓÃæ¤«¤é¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤¬¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼1 ¥ì¥Ã¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÊÑ¹¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ç749Æü¤Ö¤ê¤Î¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ÜÀÒ¸å½é¤ÎÇòÀ±¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¼ã¤Êá¼ê¤È¤Î¡È¥×¥é¥óÊÑ¹¹¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÂçÃ«¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¡£3²ó¤Ë¤Ï1»à¤«¤é¥Þ¥ë¥Æ¤Ë¥½¥í¤òÍá¤Ó¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òÍ¿¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¼ºÅÀ¤Ï¤½¤Î1ÅÀ¤Î¤ß¡£5²ó¤Ç87µå¤òÅê¤²¤Æ2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¢2Í¿»Íµå¡¢9Ã¥»°¿¶¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ïº£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿24ºÐ¤Î¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥é¥Ã¥·¥ó¥°Êá¼ê¡£°ÊÁ°¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ª¡¼¥À¥·¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖBaseball Isn¡Çt Boring¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÈà¤¬¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤¹¤ó¤À¡£¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ËÅê¼ê¿Ø¤ÇÍ£°ì¤À¤è¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤âºÇ½é¤ÏÂçÃ«¤¬¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤¬·è¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö3²ó¤Ë1µå¤À¤±»ä¤¬¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¡¢Èà¤Ï»ä¤¬¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤¹¤è¤¦Ë¾¤ó¤À¤ó¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ò¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÇÛµå¤ò1µå¤À¤±´Ö°ã¤¨¤Æ¡¢ËÜÎÝÂÇ¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¡¢Á°¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¡×¤È¥é¥Ã¥·¥ó¥°¡£Â©¤Î¤¢¤Ã¤¿ÇÛµå¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë