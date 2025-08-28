【ニューヨーク＝小林泰裕】自身の書籍を無断で生成ＡＩ（人工知能）の学習に利用されたとして、米作家３人が米新興ＡＩ企業アンソロピックを著作権侵害で訴えた訴訟で、両者は２７日までに和解に達した。和解の具体的な条件は明らかになっていないが、原告側の弁護士は２７日、読売新聞の取材に「原告全員に利益をもたらす歴史的な和解となる」との声明を出した。２６日付で、両者は合意に達したとの書面を米カリフォルニア州