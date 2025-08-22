◆パ・リーグ楽天３―２オリックス（２２日・楽天モバイル）１番・右翼の楽天・中島大輔外野手が１点を先制された直後の初回に迎えた第１打席で、九里の真ん中高め、１４５キロ直球を強振。右中間に飛び込む今季５号、プロ初となる先頭打者弾を放った。「迷ったスイングが多かったので、後悔のないスイングを。思い切って振ろうという気持ちの整理ができた」と振り返った。５回１死二塁での第３打席はボテボテの当たりだったが