女性が血を流して倒れていた神戸市中央区の現場付近＝20日午後9時37分20日午後7時20分ごろ、神戸市中央区磯辺通2丁目のマンションで「エレベーターで男女がもめている」と110番があり、現場で女性が血を流して倒れているのが見つかった。兵庫県警によると女性は6階住人の会社員片山恵さん（24）。体に刺し傷があり、搬送先の病院で死亡が確認された。県警は現場から逃走した男が刺したとみて、殺人容疑で行方を追っている。県