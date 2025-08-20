『道の駅とうま 物産館 でんすけさんの家』では、当麻町の特産品を使った商品が多数販売されています。 今回は、ここでしか買えない！おすすめのお土産を4つご紹介します。1： 米粉クラッカー 画像：北海道Likers 道の駅スタッフも太鼓判を押す商品『米粉クラッカー』（400円）は、当麻町『舟山農産』が提供する米粉を使い、素材の風味を生かして作られたお菓子です。 画像：北海道Likers どこか懐かしさを感じる