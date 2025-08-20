『道の駅とうま 物産館 でんすけさんの家』では、当麻町の特産品を使った商品が多数販売されています。

今回は、ここでしか買えない！おすすめのお土産を4つご紹介します。

1： 米粉クラッカー画像： 北海道 Likers

道の駅スタッフも太鼓判を押す商品『米粉クラッカー』（400円）は、当麻町『舟山農産』が提供する米粉を使い、素材の風味を生かして作られたお菓子です。

どこか懐かしさを感じるような、シンプルな見た目。

一口食べると、軽やかでサクサクとした食感が心地よく、素朴でやさしい味わいです。ほんのり感じる米の旨味と甘みに、つい手が止まらなくなりますよ。

2：中華焼き饅頭画像： 北海道 Likers

『中華焼き饅頭』は、当麻産『ゆめぴりか』の米粉を使い、腕利きの中華職人が生地から具まで手作りにこだわって仕上げた、道の駅のオリジナルの人気商品です。

冷凍で販売されており、袋のまま電子レンジで1分温めるだけ。お皿もラップも不要です。

あんこ・豚肉・ベーコンチーズの3種の味がありますが、今回は1番人気の豚肉（350円）を味わってみました。

生地がもちっと弾力のある歯応えで、中の豚肉がジューシー。豚肉はなんと、『富良野ポーク』を使用しているのだそう。おいしくお腹を満たしてくれて、冷蔵庫に常備したくなる逸品です。

3：でんすけさんちのすいかゼリー画像： 北海道 Likers

道の駅とうまには、当麻町の名物『でんすけすいか』をテーマにした、“でんすけさんち”シリーズのすいかスイーツがたくさん並んでいます。

その中でも『すいかゼリー』（200円）は、人気があり、夏にピッタリのお土産。

箱売りではなく1個単位で購入ができ、パッケージにはスプーンも同封されているため、旅の途中でも気軽に食べられます。

封を開けた瞬間、広がるのはみずみずしいすいかの香り。つるんとなめらかな口あたりに、しっかりとした弾力もあり、デザートとしての満足感も十分です。

使用しているのは、当麻町で採れた新鮮なすいか。甘くてジューシーなすいかの味わいをそのまま楽しめます。

冷やすことで、さらに風味が引き立ちます。お中元やちょっとした手土産にもぴったりの一品です。

4：でんすけさんちのすいかようかん画像： 北海道 Likers

“でんすけさんち”シリーズの中で、もう一つ人気があるのが『すいかようかん』（250円）です。

透き通ったピンク色のようかんが、とっても涼やか。

しっかりとした密度と、しっとりなめらかな食感で食べごたえはありつつも、すいかの爽やかな風味のおかげで、重たさを感じさせません。

ひんやり冷やしていただくと、より風味が引き立ち、暑い日の贈り物やお茶うけにもピッタリです。

道の駅とうま「物産館でんすけさんの家」

住所：当麻町宇園別2区

電話：0166-58-8639

営業時間：9:00～18:00

定休日：年末年始（12月31日～1月3日）

道の駅とうまでは、なんと3か月に一度ほどのペースで、新商品が登場するそう！

訪れるたびに新しい発見があり、何度でも行きたくなる道の駅です。

取材・写真・文／佐藤絵理

※この記事は取材時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。