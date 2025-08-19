「もしかして、彼女いる…？」。素敵な男性と出会った瞬間に、そんな疑問が頭をよぎった経験はありませんか？無駄な片想いや三角関係を避けるためにも、アプローチ前に彼の恋愛事情をスマートにチェックするのは大切なステップ。そこで今回は、気になる彼が『彼女あり』かを見抜くチェック法を紹介します。会話でさりげなく探る「週末どうしてた？」や「最近ハマってることは？」など、自然な質問から相手の生活パターンを知ること