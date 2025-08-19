恋愛トラブル回避！気になる彼が『彼女あり』かを見抜くチェック法
「もしかして、彼女いる…？」。素敵な男性と出会った瞬間に、そんな疑問が頭をよぎった経験はありませんか？無駄な片想いや三角関係を避けるためにも、アプローチ前に彼の恋愛事情をスマートにチェックするのは大切なステップ。そこで今回は、気になる彼が『彼女あり』かを見抜くチェック法を紹介します。
会話でさりげなく探る
「週末どうしてた？」や「最近ハマってることは？」など、自然な質問から相手の生活パターンを知ることができます。特に休日の過ごし方に「彼女」の影があるかをチェック。例えば「友達と飲みに行った」や「１人で美術館巡り」ならフリーの可能性が高め。一方で「テーマパーク」や「映画デート風の予定」が多ければ、交際中の女性がいる可能性があります。
仕草や行動の“余裕”を観察
恋人がいる男性は、女性に対して必要以上に距離を縮めようとせず、落ち着いた態度を見せがち。逆に独り身の男性は、会話中の目線や身振りに積極性が出やすくなります。また、スマホの扱い方もヒントに。頻繁に通知を気にする様子や、席を立って電話に出ることが多い場合は、誰か特別な相手がいる可能性があります。
SNSた共通の友人を情報源にする
InstagramやX（旧Twitter）の投稿は、恋愛事情を知るヒントの宝庫。旅行や食事の写真に“特定の同じ人物”が頻出していないかをチェックしてみましょう。さらに、共通の友人がいれば「最近あの人どうしてる？」と軽く会話を振って、さりげなく情報を得るのも有効です。
恋愛の第一歩は、相手の状況を知ることから。無理に詮索する必要はありませんが、会話や観察、SNSを通じた“自然な情報収集”で、アプローチ可能な状況なのかを見極めてくださいね。
