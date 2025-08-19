お盆が過ぎ、子どもの夏休みが後半戦に入っている家庭も多いのではないでしょうか。夏休みといった長期休みは、子どもの食事管理にプレッシャーが掛かるもの。そして、メニューがマンネリ化しやすいですよね。子どもの筋肉や骨、脳の成長のためには、必要な栄養素を摂取することが重要です。そこで、管理栄養士の浜本千恵さんに、子どもの成長のために「毎日取り入れたい3つの食材」を教えてもらいました。【1】緑黄色野菜浜本さ