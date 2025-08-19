◇第107回全国高校野球選手権第13日準々決勝日大三 5―3 関東第一（2025年8月19日甲子園）15年ぶりの東西東京対決は日大三（西東京）が5―3で前年準優勝の関東第一（東東京）を破り、7年ぶりに4強へ進出した。熱戦に沸いていた甲子園球場が9回表、日大三の攻撃中に静まりかえった。2死二塁から2番・松岡翼（3年）への内角高めの球がヘルメットに当たる頭部死球。背中側へよろめいた松岡は両手をついてうずくまった。