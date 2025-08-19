おいしいもの好きのあの人に「食べログ3.5以下のうまい店」を教えてもらう本企画。今回はフードコラムニストとして活躍する門上武司さんに、手ごろな価格で値打ちあり！の焼鳥店を教えてもらった。〈食べログ3.5以下のうまい店〉おいしいもの好きのあの人に「食べログ3.5以下のうまい店」を教えてもらう本企画。今回はフードコラムニストとして活躍する門上武司さんに、手ごろな価格で値打ちあり！の焼鳥店を教えてもらった。8席の