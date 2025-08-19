人気インフルエンサーのゆりにゃ（25）がInstagramのストーリーズで鍛え抜かれたバキバキの腹筋を披露した。【映像】スタイルあらわなビキニ姿（複数カット）身長162cmで9歳児ほどのサイズだという50.7cmのウエストを持つことから“異次元のスタイル”として注目されている、ゆりにゃ。Instagramでは、たびたびトレーニングに励む様子を公開していた。「もはや男で草 筋肉は裏切らない」鍛え抜かれた腹筋を披露2025年8月16日