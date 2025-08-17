ローソン「ウチカフェ」からティラミススイーツ全4品発売、洋菓子ブランド「シーキューブ」と初コラボ

ローソンは、シュゼット･ホールディングスが展開する洋菓子ブランド『シーキューブ』との初コラボレーションを実施し、『Uchi Café(ウチカフェ)』シリーズからティラミススイーツ全4品を発売する。8月19日より、全国のローソン店舗(ローソンストア100を除く)1万4,037店で取り扱う。

〈シーキューブ×ウチカフェが初コラボ〉

オリジナルブランド『ウチカフェ』では、2017年のGODIVA監修商品の発売を皮切りに、生クリーム専門店『Milk』やいちごスイーツ専門店『ICHIBIKO』など、14のブランドとコラボレーションし、これまでに累計190種以上･計1億6,000万個以上を発売してきた。今回の「C³(シーキューブ)」とのコラボレーションは、15ブランド目となる。

今回のコラボでは、幅広い年代に親しまれている定番スイーツ「ティラミス」を、新たな形や食感で楽しめるようにアレンジ。「どらもっち」「クレープ」「クッキーシュー」「コーヒーゼリー」の全4品を“ティラミス風”に仕立てて展開する。

◆「ティラミスどらもっち」税込246円

北海道産マスカルポーネをブレンドしたチーズクリームとほろ苦いコーヒーペーストを、原料に長いもなどを加えたもっちりとした歯切れの良い食感のチョコどらやき生地の中に入れた。

ローソン「ティラミスどらもっち」

◆「くちどけティラミスクレープ」税込324円

マスカルポーネ入りホイップクリーム、ミルクホイップ、コーヒーシロップを染み込ませたココアスポンジを、クレープ生地で包んだ。アーモンドクランチを加え、食感にアクセントをつけた。

ローソン「くちどけティラミスクレープ」

◆「ティラミスクッキーシュー」税込248円

バター風味を効かせたクッキーシュー生地の中に、ほろ苦いコーヒーシロップを染み込ませたケーキ生地、マスカルポーネ入りホイップクリーム、コーヒーチップ入りティラミスクリームを入れた。

ローソン「ティラミスクッキーシュー」

◆「ティラミスコーヒーゼリー」税込329円

コーヒーとミルクの2種のゼリーの上に、カフェラテソースとティラミスクリームをのせ、天面にココアパウダーをまぶした。ティラミス風味のゼリーが楽しめる。

ローソン「ティラミスコーヒーゼリー」

※沖縄は価格が異なる。