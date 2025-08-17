明治安田J2リーグロアッソ熊本は16日、ホームで藤枝MYFCと対戦し、2対1で勝利しました。■えがお健康スタジアム・16日現在、5試合負けなしの藤枝をホームに迎えた一戦。試合開始早々、雷で2時間近く中断し、午後9時に再開しました。試合が動いたのは前半16分。藤井が左足を振りぬき、ロアッソが先制します。さらに前半41分には、塩浜のシュートがクロスバーにはじかれるものの、それを神代が頭で押