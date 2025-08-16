◇第107回全国高校野球選手権第11日3回戦日大三9―4高川学園（2025年8月16日甲子園）日大三（西東京）が高川学園（山口）を破り、7年ぶりに準々決勝進出。01年、11年と2度の全国制覇を誇る強豪が8強一番乗りを決めた。苦しみながら突破した初戦から一転、初回から持ち味の強打を発揮した。先制点を奪われた直後、先頭の松永海斗（3年）が右翼線二塁打と相手失策で三塁へ。1死二、三塁から4番・田中諒（2年）の内野ゴロ