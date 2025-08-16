あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……乙女座特別なことをしなくても、いつの間にかあなたに惚れている人がいるという日。恋人が惚れ直してくれることも！今日は、あくまで自然体で過ごすのが1番。特に、｢目立ちたくないな｣と感じる場面では、静かにしていて正解です。だからこそ、惚れられるのです。★第2位…