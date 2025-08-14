世田谷西シニアは3点差を逆転勝ち…2年ぶり4度目優勝へ着々中学硬式野球の日本一を決める「第19回全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ」は14日、東京・大田スタジアム、ジャイアンツタウンスタジアムで準々決勝が行われ、2年ぶり4度目の優勝を狙う世田谷西リトルシニア（東京）、初出場の“2年生チーム”多摩川ボーイズ（ジャイアンツ U15 ジュニアユース、東京）などが勝ち上がった。準決勝は16日に大田スタジアムで