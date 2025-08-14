持ち帰り弁当チェーン「ほっかほっか亭」公式Xが2025年8月13日、同チェーンをめぐる世間の声に悲しみをつづった。「ほっかほっか亭ってまだあるんだ！！！」に困惑ほっかほっか亭は13日、一般ユーザーによる「ほっかほっか亭ってまだあるんだ！！！」との投稿を引用し、「まだ・・・？」と投稿。瞳を潤ませた絵文字を添え、悲しみを示した。その後の投稿では、「【お願い】街の台所 ほっかほっか亭がある場所を教えてください...」