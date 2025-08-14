（株）N企画＜旧商号：（株）ハンプティーダンプティー、TDB企業コード：220199262、資本金5000万円、群馬県前橋市南町1-4−7、代表清算人 貫井哲夫氏＞は、7月29日に前橋地裁より特別清算開始命令を受けた。当社は、1997年（平成9年）9月に設立。（株）ニッキ（TDB企業コード：220170578、同代表、2025年1月特別清算）の小売り部門を分離する形で設立され、関東エリアを中心に生活・服飾雑貨店「ハンプティーダンプティー」をFC